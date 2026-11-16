Το Ιράν ενδέχεται να διαθέτει ακόμη 1.500 έως 2.500 πυραύλους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών απέχει από την εικόνα που έχει δώσει δημοσίως η κυβέρνηση Τραμπ για την έκταση της ζημιάς στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Ο ακριβής αριθμός παραμένει αβέβαιος, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ακόμη όμως και η χαμηλότερη εκτίμηση, αυτή των 1.500 πυραύλων, σημαίνει ότι η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει το μισό από το προπολεμικό της απόθεμα, σύμφωνα με τη Σιμόν Λεντίν, πρώην ανώτερη αξιωματούχο του Πενταγώνου για τη Μέση Ανατολή. Η ίδια επισήμανε ότι το Ιράν είχε προλάβει να ανασυγκροτήσει πλήρως το οπλοστάσιό του στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στον περσινό πόλεμο των 12 ημερών και τη σημερινή σύγκρουση.

Αυτή τη φορά η αναπλήρωση γίνεται πιο αργά. Όπως εξήγησαν αξιωματούχοι στη Journal, τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά δεν τις αχρήστευσαν. Η Τεχεράνη συνεχίζει να κατασκευάζει πυραύλους, χρησιμοποιώντας κυρίως εξαρτήματα που είχε ήδη στις αποθήκες της.

Από την επίθεση στο Μπαχρέιν στην απειλή για τη Βρετανία

Τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έστειλαν έξι drones εναντίον αμερικανικού ραντάρ αεράμυνας στο Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι αναχαίτισαν την επίθεση.

Την ίδια ημέρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα κατονόμασαν και έναν στόχο στην Ευρώπη: τη βρετανική αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη. Υποστήριξαν ότι μια εκδοχή του βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί. Πρόκειται για ισχυρισμό της ιρανικής πλευράς. Η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών που δημοσίευσε η Wall Street Journal αφορά το μέγεθος του οπλοστασίου και δεν επιβεβαιώνει ότι η βρετανική βάση βρίσκεται εντός εμβέλειας.