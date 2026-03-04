ΠΚ

Μυστικοί πράκτορες από τις επίσημες Υπηρεσίες Ασφαλείας του Ιράν ήρθαν σε επαφή με την CIA μέσω τρίτης Μυστικής Υπηρεσίας άλλης χώρας προκειμένου να διαπραγματευθούν την «επόμενη ημέρα» στην Τεχεράνη. Φυσικά, επίσημα οι πάντες αρνούνται ότι συμβαίνουν τέτοιες επαφές. Ωστόσο οι New York Times επικαλούμενοι πηγές στην Ουάσιγκτον και στις εμπλεκόμενες χώρες παραθέτουν ένα άκρως ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο «δένει» με το κυρίαρχο ερώτημα. Πόσο θα κρατήσει και μέχρι που θα φθάσει η πολεμική σύγκρουση χωρίς μάλιστα ορατή πολιτική ατζέντα εκ μέρους των επιτιθεμένων; Η αμερικανική εφημερίδα εξηγεί:

«Δημοσίως, οι επιζώντες ηγέτες του Ιράν αρνήθηκαν προκλητικά να διαπραγματευτούν με τον πρόεδρο Τραμπ για να τερματίσουν την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στη χώρα τους. Ωστόσο, μια μέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων, πράκτορες του ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών επικοινώνησαν έμμεσα με τη CIA, προτείνοντας να συζητήσουν τους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την προσέγγιση αυτή.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι — τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα — ως προς το εάν η κυβέρνηση Τραμπ είτε το Ιράν είναι πραγματικά έτοιμοι για μια έξοδο από την κρίση, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την προσέγγιση.

Ωστόσο, η πρόταση, η οποία έγινε μέσω της μυστικής υπηρεσίας μιας άλλης χώρας, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το αν οποιοσδήποτε Ιρανός αξιωματούχος θα μπορούσε να εφαρμόσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την κυβέρνηση της Τεχεράνης, η οποία βρίσκεται σε χάος καθώς οι ηγέτες της εξοντώνονται μεθοδικά από ισραηλινές επιθέσεις.

Η πρόταση περιγράφηκε υπό τον όρο της ανωνυμίας στην εφημερίδα The New York Times από αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής και αξιωματούχους μιας δυτικής χώρας.

Ο Λευκός Οίκος και οι ιρανικές αρχές δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι επιθυμούν μια εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων για να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και ίσως να προκαλέσουν την κατάρρευση της ιρανικής κυβέρνησης, έχουν παροτρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αγνοήσουν την πρόταση. Προς το παρόν, η πρόταση δεν θεωρείται σοβαρή στην Ουάσιγκτον.

Και αφού για μέρες δήλωνε ότι ήταν ανοιχτός σε συζητήσεις για μια συμφωνία με το Ιράν, ο κ. Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη το πρωί ότι ήταν πλέον «πολύ αργά» για συνομιλίες.

Την Τρίτη, το Ισραήλ επιτέθηκε σε ένα συγκρότημα όπου ανώτεροι ιρανοί κληρικοί είχαν συγκεντρωθεί για να επιλέξουν τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη τους, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Πριν από τις επιθέσεις κατά του Ιράν, η CIA εκπόνησε μια εκτίμηση πληροφοριών εξετάζοντας διάφορα σενάρια για το είδος της ιρανικής ηγεσίας που θα μπορούσε να αναδυθεί μετά από μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν. Άτομα που ενημερώθηκαν για τα διάφορα σενάρια που εκπόνησε η υπηρεσία σημειώνουν ότι κανένα από αυτά δεν είχε υψηλό βαθμό αξιοπιστίας — υπήρχαν απλά πάρα πολλές άγνωστες μεταβλητές για να προβλεφθεί πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που εξέτασαν τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με τα πιο πιθανά σενάρια. Ορισμένοι απέρριψαν την ιδέα ότι η ιρανική αντιπολίτευση θα βρει τρόπο να καταλάβει την εξουσία. Εστίασαν περισσότερο στην προοπτική ότι μια ομάδα μελών της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς θα μπορούσε να αναδειχθεί ως η πιο ισχυρή φωνή στην κυβέρνηση.

Το ερώτημα για την κυβέρνηση Τραμπ τώρα είναι αν κάποιος από αυτούς τους αξιωματούχους θα βγει ζωντανός από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της κυβέρνησης.

Ο κ. Τραμπ έχει κάνει αρκετές αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τους πολεμικούς του στόχους, οπότε είναι πιθανό να αλλάξει γνώμη μετά την απόρριψη των διαπραγματεύσεων.

Αλλά ακόμη και αν ανανεώσει την αναζήτησή του για έναν ιρανό ηγέτη, καθώς η κυβέρνηση αποδυναμώνεται, θα είναι πιο δύσκολο να βρει ένα πρόσωπο με αρκετή επιρροή για να υποχρεώσει τη χώρα να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα μπορούσε σύντομα να χάσει τον έλεγχο των απομακρυσμένων περιοχών που κυριαρχούνται από εθνοτικές μειονότητες όπως οι Κούρδοι ή να καταρρεύσει εντελώς, οδηγώντας σε χάος και βία που θυμίζουν τους εμφύλιους πολέμους στη Συρία και τη Λιβύη.

Οι Ιρανοί θα μπορούσαν να ανατρέψουν την αποδυναμωμένη κυβέρνησή τους. Οι ειδικοί λένε ότι το καθεστώς είναι βαθιά αντιδημοφιλές και έχει διατηρήσει την εξουσία μόνο μέσω της βίαιης καταστολής των λαϊκών εξεγέρσεων. Η αναφορά του κ. Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος ήρθε μετά από μια σκληρή καταστολή τον Ιανουάριο.

Σε ένα βίντεο που ανακοίνωνε την επίθεση νωρίς το Σάββατο, ο κ. Τραμπ ενθάρρυνε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, λέγοντας ότι «η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει» και ότι όταν τελειώσει η επίθεση, «αναλάβετε την εξουσία της κυβέρνησής σας, θα είναι δική σας».

Από τότε, ο κ. Τραμπ έχει υιοθετήσει έναν πιο παθητικό τόνο. «Θα έχουν αυτή την ευκαιρία, αλλά ειλικρινά αυτό θα εξαρτηθεί από αυτούς», είπε στην εφημερίδα The Times. «Θα πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση».

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο κ. Τραμπ θα χαιρετίσει το αποτέλεσμα μιας λαϊκής επανάστασης, προειδοποιούν οι αναλυτές.

«Υπάρχει μικρή πιθανότητα ένα κράτος που θα διαδεχθεί το Ιράν να είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες — δεδομένου ότι θα έχει δημιουργηθεί σε έναν πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Rosemary Kelanic, διευθύντρια του προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο Defense Priorities, μια ομάδα που γενικά αντιτίθεται στις εξωτερικές επεμβάσεις των ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ αναγνώρισε αυτόν τον κίνδυνο την Τρίτη.

«Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να το κάνουμε αυτό και μετά να αναλάβει κάποιος άλλος εξίσου κακός με τον προηγούμενο, σωστά;» είπε. «Θα θέλαμε να δούμε κάποιον εκεί που θα φέρει πίσω την κατάσταση για το καλό του λαού».

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα επανένταξης του Ρεζά Παχλάβι, του μεγαλύτερου γιου του πρώην σάχη του Ιράν, ή βασιλιά, ο οποίος ανατράπηκε το 1979, ο κ. Τραμπ φάνηκε αδιάφορος. Ο κ. Παχλάβι «φαίνεται πολύ καλός άνθρωπος», είπε, αλλά έδειξε ότι θα προτιμούσε «κάποιον που είναι εκεί και είναι δημοφιλής, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος».

Ο κ. Παχλάβι δεν έχει ζήσει στο Ιράν από τη δεκαετία του 1970.

Ορισμένοι Ιρανοί φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά δεν είναι σαφές πόσο μεγάλη είναι η λαϊκή του υποστήριξη.

Ο Ρεζά Παχλάβι και η σύζυγός του Γιασμίν Παχλάβι στέκονται πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί σε μια σκηνή πλαισιωμένη από ιρανικές σημαίες.

Ο κ. Παχλάβι, ωστόσο, είναι μια ζωντανή υπενθύμιση της στενότερης σχέσης μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλάβι, υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ στο πραξικόπημα της δεκαετίας του 1950 που εξασφάλισε την εξουσία του για δεκαετίες. Πουλούσε πετρέλαιο και αγόραζε όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τιμάτο στις προεδρίες Νίξον και Κάρτερ και είχε καλές σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι ισλαμικοί επαναστάτες που τον ανέτρεψαν ηγούνταν από τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ο οποίος εγκατέστησε μια θρησκευτική κυβέρνηση ένθερμα εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και είναι αφοσιωμένη στη διάδοση της φονταμενταλιστικής της άποψης για το σιιτικό Ισλάμ σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να συνεργαστεί κανείς με τους σημερινούς ηγέτες του Ιράν, δεδομένου του θρησκευτικού τους ριζοσπαστισμού και της δηλωμένης μίσους τους προς τη Δύση. Υποστηρίζουν ότι η άρνηση του Ιράν να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων του περασμένου μήνα, που ισοδυναμούσαν με απειλή με όπλο, απέδειξε τον φανατισμό των ηγετών του.

Τη Δευτέρα, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε τους ηγέτες του Ιράν «ριζοσπάστες τρελούς», προσθέτοντας: «Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι ψυχικά άρρωστοι. Άρρωστοι άνθρωποι. Είναι θυμωμένοι. Είναι τρελοί. Είναι άρρωστοι».

Εάν η κυβέρνηση του Ιράν επιβιώσει, το ερώτημα είναι αν ο κ. Τραμπ θα μπορέσει να βρει έναν «πιο μετριοπαθή» συνομιλητή, όπως είπε την Τρίτη. Αυτό θα σήμαινε κάποιον αρκετά υψηλόβαθμο στην τρέχουσα κυβέρνηση ώστε να έχει εξουσία, αλλά όχι πολύ αφοσιωμένο στην επαναστατική ιδεολογία της.

Οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι διαπραγματεύτηκαν με σχετικά μετριοπαθείς παράγοντες του πολιτικού συστήματος του Ιράν, οι οποίοι φαινόταν ανοιχτοί σε στενότερες σχέσεις με τη Δύση. Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα συνήψε συμφωνία το 2015 με έναν μεταρρυθμιστή Ιρανό πρόεδρο για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας σε αντάλλαγμα για την άρση των οικονομικών κυρώσεων. (Ο κ. Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία το 2018.)

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ομπάμα ήλπιζαν ότι η συμφωνία θα ενδυνάμωνε τους μετριοπαθείς και θα άνοιγε το Ιράν στη Δύση με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, κριτικοί, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισήμαναν ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν ελέγχεται από τους κληρικούς και υποστήριξαν ότι η ιδέα ενός μετριοπαθούς ηγέτη είναι μια ψευδαίσθηση.

«Εδώ και 30 χρόνια αναζητώ τον φευγαλέο μετριοπαθή Ιρανό», αστειεύτηκε το 2008 ο Ρόμπερτ Γκέιτς, τότε υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.