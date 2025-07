Νέα τροπή πήρε χθες Σάββατο η ρήξη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του άλλοτε συμμάχου του, Ίλον Μασκ, με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην χρεοκοπία.

Mάλιστα ο Μασκ επικαλέστηκε για τη νίκη του κόμματός του τη στρατηγική που ακολούθησε ο Επαμεινώνδας στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ..

Όπως ανέφερε «ο τρόπος με τον οποίο θα σπάσουμε το ενιαίο κομματικό μηχανισμό (uniparty system) είναι χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του τρόπου με τον οποίο ο Επαμεινώνδας διέλυσε τον μύθο της αήττητης Σπάρτης στα Λεύκτρα: Εξαιρετικά συγκεντρωμένη ισχύς σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο πεδίο της μάχης».

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra:

Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield.

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025