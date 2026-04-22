Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, καθώς συγκεχυμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες για δύο containerships, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης για κατάσχεση του containership σε ανακριβή πληροφόρηση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Παρά τη διάψευση για το «Epaminondas», οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης των Στενών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις θαλάσσιες ροές.

Η εξέλιξη αναδεικνύει το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, με τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών να επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικούς παράγοντες και την κατάσταση στο πεδίο να παραμένει ρευστή.

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε με τη σειρά του ότι «ο ιρανικός στρατός επέβαλε το ναυτικό δίκαιο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και τρίτο φορτηγό πλοίων μεταφοράς κοντέινερ, ονόματι «Euphoria» υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ . Το πλοίο διέκοψε τον πλου, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το «Euphoria» φέρεται να έχει προσαράξει στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.