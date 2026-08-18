Πυκνός καπνός και στάχτη από την λάβα της Αίτνας, είχε σταματήσει προσωρινά τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας. Σήμερα όμως η λειτουργία του αερολιμένα αποκαθίσταται και όπως ανακοίνωσε η εταιρία Sac, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, από το πρωί της Τρίτης 18/08 οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών πραγματοποιούνται κανονικά, αφού σε σχετική σύσκεψη αποφασίσθηκε η άρση όλων των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών.

Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί σε «πορτοκαλί επίπεδο».

Δείτε βίντεο από τις εκρήξεις τα προηγούμενα 24ωρα:

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας, άρχισε πριν δύο εβδομάδες και, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.