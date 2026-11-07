Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιστρέφει στο επίκεντρο του κινήματος MAGA, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη θεαματική της πτώση, αναφέρει σε άρθρο της η ιστοσελίδα Νew York Post.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επανεμφανίστηκε στην καρδιά της «επικράτειας» του Τραμπ, παρευρισκόμενη σε ένα λαμπερό συντηρητικό γκαλά στο Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Πέμπτης, φέρνοντας μαζί της ένα πολύ χαρακτηριστικό “MAGA” δώρο», προστίθεται.

Η πρώην πρέσβειρα στην Ελλάδα, η οποία παραιτήθηκε έπειτα από αναφορές για προβλήματα συμπεριφοράς και οικονομικές ατασθαλίες, θεωρούνταν ότι βρισκόταν σε «εξορία» από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον κύκλο του μετά την εκκωφαντική της αποτυχία τον περασμένο μήνα, συνεχίζει ο ιστότοπος.

Ωστόσο, εμφανίστηκε στην κατοικία του Προέδρου στη Φλόριντα, σε ένα γκαλά της CPAC (Συντηρητικής Διάσκεψης Πολιτικής Δράσης), η οποία διοργάνωνε Συνέδριο στο εν λόγω κτήμα. Ο Πρόεδρος της CPAC, Ματ Σλαπ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του με την Γκίλφοϊλ, η οποία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και έντονο μακιγιάζ.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η Γκίλφοϊλ αγόρασε έναν πίνακα αξίας 15.000 δολαρίων που απεικονίζει τη σύζυγό του, Μερσέντες Σλαπ, πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου και της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Το κόκκινο, λευκό και μπλε πορτρέτο της Σλαπ φιλοτεχνήθηκε από την Έλενα Ρούσεβα, γνωστή και ως καλλιτέχνιδα «MAGA Langelo» ή «MAGALANGELO».

Η Ρούσεβα είναι μια ζωγράφος και υποστηρίκτρια του Τραμπ, η οποία δημιουργεί πατριωτικές εικόνες του Προέδρου. Είναι νόμιμη μετανάστρια από τη Ρωσία.

Η προσφορά του πίνακα ως δώρο ήταν «κάτι παραπάνω από γενναιόδωρη» εκ μέρους της Γκίλφοϊλ, δήλωσε ο Ματ Σλαπ στην εφημερίδα The Post, προσθέτοντας ότι διαθέτει ένα παρόμοιο πορτρέτο του εαυτού του, ώστε και τα δύο να μπορούν να αναρτηθούν στα κεντρικά γραφεία της CPAC. Η Γκίλφοϊλ, από πρώην σύζυγος του φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, είχε καταλήξει να αποτελεί το ήμισυ ενός από τα πιο αγαπητά ζευγάρια στον συντηρητικό χώρο, όντας αρραβωνιασμένη με τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου.

Ο διορισμός της ως πρέσβειρας, ο οποίος συνοδευόταν από μια πολυτελή κατοικία με πισίνα στην Αθήνα, φημολογείται πως ήταν το βραβείο παρηγοριάς μετά τη διάλυση του αρραβώνα της με τον Ντον Τζούνιορ και τη σύναψη σχέσης του τελευταίου με τη νυν σύζυγό του, Μπετίνα.

Ωστόσο, η Γκίλφοϊλ προκάλεσε τον αποτροπιασμό της Κυβέρνησης έπειτα από αναφορές για τυραννική συμπεριφορά, αλλά και εξαιτίας μιας έρευνας-βόμβα της Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από τον πρώην υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το Κογκρέσο, Έρικ Ντίτερς, προκειμένου να εξοφλήσει την κάρτα American Express της πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Παραιτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, αφότου η τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, κατά την πρώτη και μοναδική ενημέρωση των δημοσιογράφων που πραγματοποίησε, δήλωσε ότι ο Τραμπ τής είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τη θέση της. Στη συνέχεια, η Γκίλφοϊλ επέστρεψε αθόρυβα στις ΗΠΑ, μένοντας προσωρινά σε μια κατοικία στο Παλμ Μπιτς, προτού παρευρεθεί στη συνδιάσκεψη της CPAC.

«Η οικογένειά μου διατηρεί μακροχρόνια φιλία με την Κίμπερλι και την προσκάλεσα να έρθει στο γκαλά μας επειδή έμαθα ότι βρισκόταν στην πόλη», ανέφερε ο Σλαπ.

Η Γκίλφοϊλ, η οποία ήταν ανέκαθεν δημοφιλής μεταξύ των πιστών υποστηρικτών του κινήματος MAGA, έλαβε μια «θερμή» υποδοχή από το πλήθος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Δεν πληρώθηκε για την εμφάνισή της, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η CPAC δεν αμείβει τους ομιλητές. «Κάθε φορά που η Κίμπερλι έχει μιλήσει στην CPAC, το έκανε για να βοηθήσει τον σκοπό αφιλοκερδώς (pro bono)».

Η Γκίλφοϊλ δεν ανταποκρίθηκε στα ερωτήματα της εφημερίδας.