Η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη επανήλθε στο προσκήνιο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών σε συνέντευξή του στην Jerusalem Post. Η δήλωση έγινε μετά από συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

«Υπάρχει πλέον σαφής πρόοδος για την πιθανή κατασκευή του αγωγού», σημείωσε ο Κοέν, προσθέτοντας ότι η ιδέα, που είχε συζητηθεί στο παρελθόν, ξαναέρχεται στο τραπέζι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναλάβουν ενεργό ρόλο.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματα μέσω Ελλάδας και Κύπρου προς την Ευρώπη, κάτι που έχει συζητηθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Η υλοποίηση είχε καθυστερήσει λόγω υψηλού κόστους και τεχνικών δυσκολιών, αλλά για την κυβέρνηση Τραμπ, η ενέργεια θεωρείται θέμα εθνικής ασφάλειας, αυξάνοντας τις πιθανότητες να προχωρήσει το έργο.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενεργειακού διαδρόμου που θα παρέχει εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών ενεργειακών διαδρομών και θα παρακάμπτει περιοχές όπως η Υεμένη, ενώ για την Ευρώπη αποτελεί εργαλείο μείωσης των τιμών ενέργειας, εξήγησε ο Κοέν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, ο Έλληνας Υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Κύπριος Γιώργος Παπαναστασίου και ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Συζητήθηκαν η προώθηση περιφερειακών συμφερόντων, κοινά ενεργειακά έργα, η ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων και η δημιουργία διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω αγωγών και ηλεκτρικών καλωδίων.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το σχέδιο, καθώς Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος δεν επιθυμούν τη συμμετοχή της. Ο Κοέν υπογράμμισε ότι μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, η προτεραιότητα είναι η διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και η ενίσχυση περιφερειακής συνεργασίας.

Παράλληλα, ο Κοέν αναφέρθηκε στο ευρύτερο σχέδιο IMEC, που προωθήθηκε τόσο από τις Κυβερνήσεις Τραμπ όσο και Μπάιντεν, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει ενεργειακούς πόρους από χώρες του Κόλπου, όπως Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ, στην Ευρώπη.

Η συζήτηση για τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Αίγυπτο έχει προκαλέσει εντάσεις: ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου και ο Κοέν αρνήθηκαν συμφωνία αξίας 35 δισ. δολαρίων για εξαγωγές από το κοίτασμα Leviathan. Ο Κοέν τόνισε ότι η ισραηλινή πλευρά επιμένει σε δίκαιη τιμολόγηση και διασφάλιση της ασφάλειας, ενώ η Αίγυπτος, μετά τις συζητήσεις, φέρεται πλέον διατεθειμένη να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις της.

Πηγή: Jerusalem Post