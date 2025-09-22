Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τη Δευτέρα σε Μιλάνο και Νάπολη, στο πλαίσιο μαζικών φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων που οργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ιταλία ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και λιμάνια, ενώ σχολεία και τρένα παρέλυσαν από στάσεις εργασίας και αποκλεισμούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η απόφαση των Ιταλών λιμενεργατών να μπλοκάρουν τη χρήση των λιμανιών της χώρας ως διαμετακομιστικών κόμβων για τη μεταφορά όπλων και εφοδίων προς το Ισραήλ.

Στο Μιλάνο, αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτυση συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Την ίδια ώρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να αποκλείσει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Μπολόνια.

Στη Νάπολη, ένταση δημιουργήθηκε όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και ανέβηκαν προσωρινά στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους και άλλων ιταλικών πόλεων, με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις συγκοινωνίες να επηρεάζονται από την κινητοποίηση των συνδικάτων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο που η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και ο Καναδάς, που το έπραξαν μία ημέρα νωρίτερα.

Η Ιταλία, ωστόσο, δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση ενός κράτους που «δεν υφίσταται ακόμη στην πράξη» θα ήταν αντιπαραγωγική, καθώς θα δημιουργούσε την ψευδαίσθηση επίλυσης χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Αναφερόμενη στις σκηνές βίας στο Μιλάνο, η Μελόνι τις χαρακτήρισε «ντροπιαστικές», υποστηρίζοντας ότι «η καταστροφή και η βία δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν σε τίποτα τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».

