Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τη Δευτέρα σε Μιλάνο και Νάπολη, στο πλαίσιο μαζικών φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων που οργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ιταλία ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και λιμάνια, ενώ σχολεία και τρένα παρέλυσαν από στάσεις εργασίας και αποκλεισμούς.

When governments are complicit in genocide, the people must rise‼️ Massive respect to the people of Italy— this is how you protest to pressure leaders to cut ties with Israel’s 🇮🇱genocidal regime. 📍Milan, Italy: “Block Everything”

General Strike to Cut Ties with Israel pic.twitter.com/9d3P5WkP7x — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 22, 2025

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η απόφαση των Ιταλών λιμενεργατών να μπλοκάρουν τη χρήση των λιμανιών της χώρας ως διαμετακομιστικών κόμβων για τη μεταφορά όπλων και εφοδίων προς το Ισραήλ.

[Milan, Italy] Across some sixty cities workers came out in their thousands in solidarity with Palestine. In Milan things turned ugly when the police tried to put the boot in and got an anti-fascist response, “no”. pic.twitter.com/v8Cp2lwPhY — Seditionist Distribution (@SedDistro) September 22, 2025

Στο Μιλάνο, αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτυση συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Την ίδια ώρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να αποκλείσει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Μπολόνια.

Looks like things are kicking off in Italy today: “National strike and protest for Gaza turns violent in Milan as protesters clash with police”. pic.twitter.com/nsnpboJYNW — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 22, 2025

ITALY: Milan right now looks like a literal war zone. A coalition of far-left activists and Muslim migrant gangs is currently rioting and destroying the city because Italy refuses to recognize a Palestinian state. Total chaos. pic.twitter.com/v9HCkHqeor — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) September 22, 2025

Στη Νάπολη, ένταση δημιουργήθηκε όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και ανέβηκαν προσωρινά στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Naples railway blocked as protesters stormed the tracks during a national strike, turning the station into a rallying point against the Gaza genocide. 🇵🇸✊ pic.twitter.com/NFEQ3aTVVu — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) September 22, 2025

Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους και άλλων ιταλικών πόλεων, με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις συγκοινωνίες να επηρεάζονται από την κινητοποίηση των συνδικάτων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο που η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και ο Καναδάς, που το έπραξαν μία ημέρα νωρίτερα.

Η Ιταλία, ωστόσο, δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση ενός κράτους που «δεν υφίσταται ακόμη στην πράξη» θα ήταν αντιπαραγωγική, καθώς θα δημιουργούσε την ψευδαίσθηση επίλυσης χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

National Strike for Palestine in Italy.

Hundreds of thousands protest in 80 Italian cities.

Occupied schools, railway stations, streets against the Italian complicity with the Gaza genocide#scioperogeneraleperGaza pic.twitter.com/hx7796bGuq — Fab Yusuf (contro la censura) (@fabbjusufbis) September 22, 2025

Αναφερόμενη στις σκηνές βίας στο Μιλάνο, η Μελόνι τις χαρακτήρισε «ντροπιαστικές», υποστηρίζοντας ότι «η καταστροφή και η βία δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν σε τίποτα τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».