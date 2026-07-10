Σκηνές έντασης και σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε Παρίσι και Λονδίνο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης που βρήκε τη Γαλλία νικήτρια με 2-0 επί του Μαρόκου, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για τους «4» της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση κρίθηκε υπέρ των «τρικολόρ» χάρη στα γκολ των Κιλιάν Μπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ. Με το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους των δύο ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με τους Γάλλους να ξεχύνονται για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία και τους Μαροκινούς να εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους για τον αποκλεισμό της ομάδας τους.

Τραυματισμός αστυνομικού στο Λονδίνο

Αν και οι κύριοι φόβοι των αρχών εστιάζονταν στη γαλλική πρωτεύουσα, σκηνές χάους καταγράφηκαν και στο Λονδίνο. Στο δυτικό Λονδίνο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Edgware Road, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των ταραχών και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο τραυματισμένος ένστολος πεσμένος στο έδαφος ανάμεσα σε δύο περιπολικά, λαμβάνοντας τις πρώτες βοήθειες από διασώστες. Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας με πλήρη εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών και ασπίδες σχημάτισαν φραγμούς ασφαλείας, επιχειρώντας να περιορίσουν το μαινόμενο πλήθος.

Σε επιφυλακή το Παρίσι με 20.000 αστυνομικούς

Στη Γαλλία, οι αρχές τελούσαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έχοντας προβλέψει τον κίνδυνο εκτεταμένων επεισοδίων λόγω και του ιστορικού υποβάθρου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την επικράτεια, με τους 8.000 εξ αυτών να περιπολούν αποκλειστικά στους δρόμους του Παρισιού.

Σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έλειψαν οι εστίες έντασης, με οπαδούς να ανάβουν φωτιές, να προβαίνουν σε βανδαλισμούς, να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και να εμπλέκονται σε συγκρούσεις, προκαλώντας το κλείσιμο οδικών αρτηριών. Παρά τις μεμονωμένες εικόνες καταστροφής, η κατάσταση στο Παρίσι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας, αποτρέποντας την πλήρη κλιμάκωση που φοβόντουσαν οι γαλλικές αρχές, βάσει σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων ασφαλείας.