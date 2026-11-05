Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λυών, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης εργαζομένων, φοιτητών και συνδικάτων για τους μισθούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, την απασχόληση και την ακρίβεια.

Η ένταση άρχισε όταν ομάδα περίπου 500 ατόμων, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας και συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το LyonMag, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ σε σημεία της διαδρομής στήθηκαν οδοφράγματα και καταγράφηκαν φθορές. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και προχώρησαν σε επέμβαση για να διαλύσουν το μπλοκ που κινούνταν μπροστά από την πορεία.

Η ένταση συνεχίστηκε και στη λεωφόρο Garibaldi, όπου καταγράφηκαν νέες ρίψεις πυροτεχνημάτων προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η πορεία σταμάτησε αρκετές φορές, καθώς οι Αρχές επιχειρούσαν να απομακρύνουν ομάδες που κινούνταν εκτός της εγκεκριμένης διαδρομής.

Οι διοργανωτές είχαν καλέσει σε μαζική κινητοποίηση, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έως και 25.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Η διαδρομή της πορείας είχε αλλάξει έπειτα από απόφαση που απαγόρευσε την πρόσβαση των διαδηλωτών στην Place Bellecour, λόγω φόβων για νέα επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί από το πρωί σε κεντρικά σημεία της πόλης, με ελέγχους και περιορισμούς στην κυκλοφορία, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη.