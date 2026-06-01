Για ένα χτύπημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τη ζωή του κάνει λόγο Έλληνας ομογενής, ο οποίος δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε στα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ντόπιοι και ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων οικοπέδων επιχείρησαν να ξηλώσουν συρματοπλέγματα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε προστατευόμενη τοποθεσία όπου σχεδιάζεται η κατασκευή ενός υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο ομογενής περιέγραψε τη σφοδρή επίθεση που υπέστη από υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης: «Με χτύπησαν στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Από την εμπειρία μου στην πάλη, θεωρώ ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο. Έχασα τις αισθήσεις μου, με έσυραν και με μετέφεραν με τη βία σε άλλο σημείο, ενώ δέχτηκα και απειλές».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις ανήκουν επί γενεές στις οικογένειες των ντόπιων, καταγγέλλοντας παράλληλα την απουσία οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης για την περίφραξη και τον αποκλεισμό της πρόσβασης: «Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κόρη του τραυματία, η οποία κατήγγειλε μεθόδους εκφοβισμού των κατοίκων και αδιαφανείς τίτλους ιδιοκτησίας, επισημαίνοντας ότι η τοπική κοινωνία στηρίζει μαζικά τις κινητοποιήσεις: «Τον χτύπησαν, τον έσυραν σαν τσουβάλι, του έβγαλαν όπλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον απείλησαν με τη ζωή του. Αυτά είναι δικά μας, από πάππου προς πάππου, ξαφνικά πριν τρία χρόνια μας παρουσίασαν κάποιους δήθεν ιδιοκτήτες. Είναι μια τεράστια έκταση, ένα δέλτα το οποίο ανήκει στους κατοίκους του χωριού. Όλη η Αλβανία είναι μαζί μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επενδυτικό σχέδιο που έχει προκαλέσει τη θύελλα αντιδράσεων συνδέεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ. Το πλάνο αφορά την ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχείων, μαρινών και τουριστικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών στη Σβέρνιτσα και στη νήσο Σαζάν. Η επένδυση, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, έχει λάβει το καθεστώς της «Στρατηγικής Επένδυσης» από την κυβέρνηση της Αλβανίας, γεγονός που ενέτεινε τη δυσαρέσκεια πολιτών και οργανώσεων.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης τοποθετήθηκε επί του θέματος, τονίζοντας ότι το περιστατικό εντάσσεται σε μια διαχρονική διαμάχη που αφορά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς μεθοδεύσεις και καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στον αντίποδα, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, αν και καταδίκασε τη βία και τις πρακτικές της ιδιωτικής εταιρείας security, υποστήριξε ότι πίσω από τις διαμαρτυρίες κρύβονται οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που επιδιώκουν να μπλοκάρουν την τουριστική πρόοδο της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση των επεισοδίων, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο φυλάκων και 15 διαδηλωτών, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Αν και το συρματόπλεγμα ξηλώθηκε, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη.