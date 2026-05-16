Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου(16/05), στο Μιλάνο, με αφορμή ένα ρολόι…

Πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί και περίμενε με ανυπομονησία το νέο ρολόι Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφονται άνδρες της ασφάλειας να πιάνονται στα χέρια με άτομα στην ουρά έξω από το κατάστημα της Swatch. Σε ένα σημείο φαίνεται ακόμα, κάποιος που κρατάει μια καρέκλα και ετοιμάζεται να την πετάξει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όπως ήταν λογικό, μετά τα επεισόδια αυτά, πολλά άτομα απομακρύνθηκαν από την ουρά, φοβισμένα. Ωστόσο, υπήρχαν και πολλοί που δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν τη σειρά τους, προκειμένου να αγοράσουν το συλλεκτικό ρολόι τσέπης και παρέμειναν στο σημείο.

Το Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet

Η Audemars Piguet και η Swatch αποκάλυψαν τη Royal Pop, μια πρωτοποριακή συλλογή ρολογιών που συνδυάζει τη χαρούμενη τόλμη και τη θετική πρόκληση με την υψηλή ωρολογοποιία. Η συλλογή αυτή, με τίτλο Royal Pop, είναι εμπνευσμένη από την Pop Art, ένα καλλιτεχνικό κίνημα που μεταμορφώνει καθημερινές εικόνες της ποπ κουλτούρας σε πολύχρωμα και γεμάτα ζωντάνια και ενέργεια έργα τέχνης. Η Audemars Piguet και η Swatch αποφάσισαν να συνδυάσουν μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους σε ένα ανατρεπτικό ρολόι τσέπης, το οποίο διατίθεται σε οκτώ σχέδια και μπορεί να φοριέται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από ένας φόρος τιμής, είναι μια ανατρεπτική σύμπραξη δύο εμβληματικών ονομάτων της ελβετικής ωρολογοποιίας. Τα ρολόγια Royal Pop αντλούν έμπνευση από τη θρυλική συλλογή Royal Oak της Audemars Piguet, η οποία κυκλοφόρησε το 1972, καθώς και από τα ρολόγια Swatch POP της δεκαετίας του 1980.