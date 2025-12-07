Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επέλαση των κοριών, στο Παρίσι επιστρέφει ο συναγερμός για την παρουσία των εντόμων.

Η Cinémathèque de Paris κλείνει για ένα μήνα τις τέσσερις αίθουσες προβολής της λόγω των κοριών, που έχουν κατακλύσει τις πολυθρόνες από τις αρχές Νοεμβρίου.

Η Cinémathèque είναι ένας από τους ναούς του κινηματογράφου στο Παρίσι, τόπος αναδρομικών εκθέσεων, εκθέσεων και συναντήσεων με τους πρωταγωνιστές.

Στις 7 Νοεμβρίου, περίπου 400 άτομα παρακολούθησαν την προβολή της πρώτης ταινίας της σειράς Aline.