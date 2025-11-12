Πλάνα προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο της Περιφέρειας Ζαπορίζια και προς την πόλη Χουλιαίπολη είδαν το «φως» της δημοσιότητας, χωρίς να έχει υπάρξει διάψευση. Αντίθετα υπάρχει η παραδοχή του Κιέβου «ότι η κατάσταση είναι δύσκολη». Ωστόσο, οι συγκλονιστικές εικόνες που έχουν καταγραφεί, μοιάζουν βγαλμένες από ταινία … εποχής, με το τοπίο να είναι χαμένο στην ομίχλη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ρώσοι κατάφεραν να καταλάβουν δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Σλάντκε, Νόβοε και Νοβονικολάγιεφκα και διεξάγουν μάχες για το Ριβνοπόλ, 11 χιλιόμετρα μόλις από τη Χουλιαίπολη.

Οι αναλυτές μιλούν για «τοπική κατάρρευση των αμυντικών δυνάμεων»: οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν 4-5 χιλιόμετρα σε λίγες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί πασχίζουν να στήσουν νέες θέσεις άμυνας.

Οι στρατιωτικές εκτιμήσεις προειδοποιούν ότι αν η προώθηση συνεχιστεί, η πόλη θα μπορούσε να περικυκλωθεί ή να καταληφθεί μέσα σε δύο εβδομάδες. Η Χουλιαίπολη, κάποτε πόλη 13.000 κατοίκων, διατηρεί σημασία ως στρατηγικό σταυροδρόμι στην ανατολική Ουκρανία.

Η κατάσταση στο μέτωπο είναι κρίσιμη. Ο εκπρόσωπος των Νότιων Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων, Βλαντισλάβ Βολόσιν, δήλωσε ότι «η κατάσταση στον τομέα της Χουλιαίπολης είναι αρκετά δύσκολη», καθώς ο εχθρός προσπαθεί ενεργά να απωθήσει τις Ουκρανικές μονάδες προς το Ζελένι Χάι, το Βέσελε, το Ριβνοπόλ και το Γιαμπλούκοβε, ενώ σημειώνονται σφοδρές μάχες κοντά στο χωριό Σολόντκε.

Παράλληλα, η Μόσχα εντείνει την επίθεσή της στον τομέα του Ποκρόβσκ, με σκηνές που περιγράφονται ως «Mad Max»: Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και κατεστραμμένα οχήματα κινούνται μέσα σε ομίχλη, ενώ ένα drone καταγράφει την κίνηση — φωτογραφικό υλικό και βίντεο που φέρεται να τραβήχτηκε στην περιοχή, επιβεβαιώθηκαν από το Πρακτορείο Reuters.

Στο βίντεο όπως μπορούμε να δούμε, απεικονίζονται Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και σε ένα ετερόκλητο πλήθος αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, πολλά από τα οποία χωρίς πόρτες ή παράθυρα, να κινούνται σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ άλλοι στρατιώτες παρακολουθούν από τα πλάγια. Κάποιοι Ρώσοι φαίνονται να κάθονται στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος, ενώ ένα drone διακρίνεται δίπλα στον δρόμο.

Το Πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο έχει τραβηχτεί στο Ποκρόβσκ, συγκρίνοντας τη διάταξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πυλώνα κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που εμφανίζονται στα πλάνα με αρχειακό και δορυφορικό υλικό της περιοχής. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί ανεξάρτητα η ημερομηνία λήψης του βίντεο.

Η Μόσχα δηλώνει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ — που αποκαλεί «πύλη προς το Ντόνετσκ» — θα της δώσει το στρατηγικό πλεονέκτημα για βόρεια προέλαση κατά των ουκρανικών θέσεων.

Υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών για το τι ακριβώς ισχύει: η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η πόλη έχει περικυκλωθεί, ενώ το Κίεβο επιμένει ότι ελέγχει την πόλη και διατηρεί ανεφοδιασμό προς τη γειτονική Μίρνογραντ.

Πηγές χαρτογράφησης δείχνουν ότι η Μόσχα έχει εφαρμόσει «κίνηση λαβίδας» γύρω από το Ποκρόβσκ, ενώ το Κίεβο απαντά με αντεπιθέσεις στην περιοχή του Ντομπροπίλια.

Ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Σίρσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 150.000 στρατιώτες στην επίθεση κατά του Ποκρόβσκ, με Μηχανοκίνητα Τμήματα και Ταξιαρχίες Πεζοναυτών να συμμετέχουν.

Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι έχει θέσει υπό έλεγχο το ανατολικό τμήμα του Κουπιάνσκ και ότι προελαύνει βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ, με την κατάληψη του οικισμού Νοβουσπένιβσκε να αναφέρεται ως σημαντική εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: The Guardian