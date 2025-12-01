Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη, μια νέα ανάλυση αποκάλυψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 505 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους τον Νοέμβριο, με το 40% όλων των εδαφικών κερδών να πραγματοποιείται κοντά στο Χουλιαίπολε στη Ζαπορίζια.

Η ουκρανική ομάδα στρατιωτικών αναλυτών Deepstate ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι τον Νοέμβριο η Μόσχα κατέλαβε σχεδόν διπλάσιες εκτάσεις από το Σεπτέμβριο (259 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και τον Οκτώβριο (267 τ.χ.).

«Άλλος ένας δύσκολος Νοέμβριος, όπως και πριν από ένα χρόνο, όταν ο εχθρός κατάφερε να προωθηθεί σε πολλές περιοχές. Η μεγαλύτερη επιτυχία του εχθρού ήταν κοντά στο Χουλιαίπολε, όπου πραγματοποιήθηκε το 40% όλων των προωθήσεων, ενώ στο τμήμα από το Χουλιαίπολε έως το Horikhove πραγματοποιήθηκε μόνο το 16% των επιθέσεων», δήλωσε το Deepstate.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη κοντά στο Ποκρόβσκ-Μίρνογκραντ, όπου πραγματοποιήθηκε το 32,5% όλων των εχθρικών επιθέσεων. Οι katsap έχουν καταλάβει 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ποκρόβσκ και γύρω από αυτό και 21,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στο Μίρνογκραντ. Συνολικά, αυτό αντιστοιχεί σε 56,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 11% όλων των προωθήσεων», ανέφεραν οι αναλυτές («Katsap» είναι ένας υποτιμητικός όρος για τους Ρώσους που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία).

Η DeepState ανέφερε ότι οι ρωσικές προωθήσεις δεν έδειξαν ασυνήθιστη δραστηριότητα σε άλλα μέτωπα.

«Συνολικά, οι katsaps πραγματοποίησαν 5.990 επιθέσεις τον Νοέμβριο – από τον περασμένο Νοέμβριο, ο μόνος μήνας με περισσότερες επιθέσεις ήταν ο Δεκέμβριος του 2024, και αυτός είναι ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός φέτος», ανέφεραν οι αναλυτές.

Πηγή: Ukrainska Pravda