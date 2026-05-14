Δύο ουκρανικά drones, τα οποία συνετρίβησαν κατά λάθος σε αποθήκη καυσίμων στην πόλη Ρέζεκνε (Rezekne) της ανατολικής Λετονίας στις 7 Μαΐου, προκάλεσαν μια μείζονα πολιτική κρίση στο κράτος της Βαλτικής. Μετά την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, Άντρις Σπρουντς (Andris Spruds), μέλους του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος των Προοδευτικών, στις 10 Μαΐου, η φιλελεύθερη συντηρητική Πρωθυπουργός, Έβικα Σιλίνια (Evika Silina), απειλούμενη με πρόταση μομφής στο Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε με τη σειρά της, την παραίτησή της, την Πέμπτη, 14 Μαΐου, προκαλώντας την πτώση της κυβέρνησης.

«Αυτή τη στιγμή, η πολιτική ζήλια και τα στενά κομματικά συμφέροντα υπερίσχυσαν του αισθήματος ευθύνης», κατάγγειλε η κα Σιλίνια, επικρίνοντας τους «πολιτικούς της θεωρίας, που επέλεξαν να προκαλέσουν κυβερνητική κρίση» λιγότερο από πέντε μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Οκτωβρίου. Η Σιλίνια, που διορίστηκε πρωθυπουργός στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, ηγούνταν έκτοτε μιας κυβέρνησης συνασπισμού της «Νέας Ενότητας», με τους Προοδευτικούς και την Ένωση Πρασίνων και Αγροτών.

Αντιθέτως, οι εταίροι της, την κατηγορούν ότι η ίδια πυροδότησε την κρίση, απαιτώντας την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας μετά την πτώση αρκετών drones σε λετονικό έδαφος και διορίζοντας στη θέση του, χωρίς να τους συμβουλευτεί, τον Συνταγματάρχη Ράιβις Μέλνις (Raivis Melnis), μέχρι πρότινος εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο. Μια επιλογή που κρίθηκε εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, την οποία όμως η κα Σιλίνια υπερασπίστηκε, δηλώνοντας ότι «η ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται στα χέρια επαγγελματιών» και να τίθεται «πάνω από τα κόμματα, πάνω από τις πολιτικές φιλοδοξίες και πάνω από την προεκλογική ρητορική».

Οι εντάσεις εντός της κυβέρνησης ήταν ορατές εδώ και μήνες και αυξάνονταν όσο πλησίαζαν οι εκλογές. Το περιστατικό της 7ης Μαΐου ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Εκείνη την ημέρα, οι κάτοικοι των περιοχών Λούτζα (Ludza) και Μπάλβι (Balvi), κοντά στα ρωσικά σύνορα, έλαβαν SMS στις 4:09 π.μ., που τους ενημέρωνε για «πιθανή απειλή στον λετονικό εναέριο χώρο». Οι κάτοικοι της περιοχής Ρέζεκνε ειδοποιήθηκαν στις 4:43 π.μ. Τους ζητήθηκε να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ για λόγους ασφαλείας τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για την ημέρα.

Μια μείζονα πρόκληση

Για άλλη μια φορά, η απειλή προήλθε από δύο ουκρανικά drones που είχαν εκτοξευθεί κατά της Ρωσίας, αλλά βγήκαν από την πορεία τους. Ωστόσο, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι τα σκάφη είχαν εισέλθει στον λετονικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια συνετρίβησαν γύρω στις 3:30 π.μ. -δηλαδή πολύ πριν αποσταλούν τα μηνύματα προειδοποίησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται τέτοια δυσλειτουργία: Στις 25 Μαρτίου, οι κάτοικοι της περιοχής Κράσλαβα (Kraslava) στον νότο, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση όταν πολλά drones πέταξαν πάνω από τη χώρα, με ένα από αυτά να καταλήγει σε ένα χωράφι.

Ήδη από τότε, ο υπουργός Άμυνας είχε κληθεί να εξηγήσει γιατί τα drones συνέχιζαν να συντρίβονται στο έδαφος προτού αναχαιτιστούν, παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η χώρα των 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων για την ενίσχυση της άμυνάς της, ο προϋπολογισμός της οποίας θα φτάσει το 4,9% του ΑΕΠ το 2026. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Άντρις Σπρουντς διαβεβαίωσε ότι η χώρα σημειώνει πρόοδο. «Δημιουργούμε ένα σύστημα αεράμυνας πολλαπλών επιπέδων. Θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει “τείχος κατά των drones”, αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να χτιστεί ένα φυσικό τείχος», σημείωνε στις 26 Μαρτίου.

Μετά το περιστατικό της 7ης Μαΐου, ο ταξίαρχος Έγκιλς Λεσίνσκις (Egils Lescinskis), υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου αρμόδιος για τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων, αποκάλυψε ότι τα drones είχαν «εντοπιστεί από τα ραντάρ» αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας. Όμως «δεν κατέστη δυνατό να καταρριφθούν, καθώς δεν πληρούνταν όλα τα κριτήρια ασφαλείας και δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι δεν θα πλήττονταν πολίτες ή υποδομές».

Αυτές οι παραβιάσεις, που έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, αποτελούν μείζονα πρόκληση για τα τρία κράτη της Βαλτικής και τη γειτονική Φινλανδία, η οποία επίσης πλήττεται από το φαινόμενο, καθώς αναδεικνύουν τα κενά στα αμυντικά τους συστήματα. Στις 10 Μαΐου, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, Αντρίι Σίμπιχα (Andrii Sybiha), κατήγγειλε έναν «ηλεκτρονικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με στόχο να εκτρέπει σκόπιμα τα ουκρανικά drones από τους στόχους τους στη Ρωσία». Διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να «συνεργαστεί με τις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, περιλαμβανομένης της άμεσης συμμετοχής ειδικών της».

Αυτές οι δηλώσεις δεν στάθηκαν ικανές να κατευνάσουν τις εντάσεις στη Λετονία, όπου ο υπουργός Άμυνας, υπό την πίεση της πρωθυπουργού, κατέληξε να παραιτηθεί «προκειμένου να προστατεύσει τον λετονικό στρατό από τις διχαστικές πολιτικές εκστρατείες». Μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού που προκάλεσε η παραίτηση της πρωθυπουργού την Πέμπτη, το κράτος της Βαλτικής βρίσκεται αποδυναμωμένο πέντε μήνες πριν από τις εκλογές, ενώ η ασφάλεια της χώρας αναμένεται να είναι ένα από τα κύρια θέματα της προεκλογικής εκστρατείας.