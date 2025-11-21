Έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής 21/11 ινδικό μαχητικό τύπου «Tejas» στο Dubai Airshow.
Δείτε την σκηνή της πτώσης και της συντριβής του:
BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during a demo at the Dubai Airshow 2025. Initial reports indicate the pilot did not survive. pic.twitter.com/jf3ycEU7xn
O πιλότος δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτίναξης. Περισσότερα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.