Έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής 21/11 ινδικό μαχητικό τύπου «Tejas» στο Dubai Airshow.

Δείτε την σκηνή της πτώσης και της συντριβής του:

O πιλότος δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτίναξης. Περισσότερα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

