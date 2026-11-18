Έντονα είναι τα προβλήματα πρόσβασης στο PlayStation Network μόλις λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.

Οι gamers έχουν κατακλύσει τις τελευταίες ώρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναφέρουν αποτυχίες σύνδεσης, σφάλματα σύνδεσης στους διακομιστές και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών και ενημερώσεων. Η επίσημη σελίδα του PlayStation δείχνει διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες Gaming και Social.

Προβλήματα με μεμονωμένες κονσόλες, λογαριασμούς ή συνδέσεις στο διαδίκτυο μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση ακόμη και όταν το ευρύτερο δίκτυο λειτουργεί κανονικά.

«Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολία στην εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», αναφέρει η ειδοποίηση.

Μια ενημέρωση συστήματος του PS5 είναι μία πιθανή εξήγηση για τα προβλήματα, καθώς η Sony ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι κυκλοφόρησε μια ενημέρωση λογισμικού συστήματος για το PS5 την οποία χρειάζονται οι χρήστες για να παίξουν το αναμενόμενο GTA 6.

Ένας χρήστης αστειεύτηκε στο X: «Μπορεί όντως να έχουμε πραγματική επανάσταση σε αυτή τη χώρα αν πέσει το PlayStation ακριβώς πριν από την κυκλοφορία του GTA 6».

Οδηγός αντιμετώπισης της Sony

Ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων της Sony συμβουλεύει τους επηρεαζόμενους παίκτες να ελέγξουν το λογισμικό του συστήματος και τη σύνδεσή τους. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια σύνδεση μεταξύ της ενημέρωσης και των τελευταίων παραπόνων. Το GTA 6 πρόκειται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Το παιχνίδι είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά και αναμένεται να φτάσει στις 19 Νοεμβρίου, περισσότερα από 13 χρόνια μετά το GTA 5, το δεύτερο βιντεοπαιχνίδι με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία.

Υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι εάν η διακοπή επηρεάσει τις αγορές ή τις λήψεις από το PlayStation Store και συνεχιστεί μέχρι την κυκλοφορία του GTA 6, ορισμένοι ψηφιακοί αγοραστές της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να μην μπορέσουν να αποκτήσουν το παιχνίδι εγκαίρως για να παίξουν κατά την κυκλοφορία του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου αναγνώρισαν ότι οι προ-λήψεις του GTA 6 θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβράδυνση του δικτύου. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι το GTA 6 έχει ήδη ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια προπαραγγελίες.

Η Xfinity προσφέρει στους πελάτες της στις ΗΠΑ μια δωρεάν αύξηση ταχύτητας διαδικτύου διάρκειας 15 ημερών, για να τους βοηθήσει να κατεβάσουν το GTA 6 ενόψει της κυκλοφορίας του στις 19 Νοεμβρίου. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι υψηλότερες ταχύτητες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους πελάτες να κατεβάσουν το παιχνίδι των 212 GB σε μόλις 30 λεπτά. Προετοιμάζεται για αυτό που αποκαλεί «τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του διαδικτύου».

Πηγή: Daily Mail