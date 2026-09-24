Δεκτοί στον Λευκό Οίκο έγιναν τελικά και πάλι οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS NOW, αφήνοντας πίσω τους τις ώρες αποκλεισμού τους από την αμερικανική προεδρία. Ωστόσο, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο εάν η άρση της απαγόρευσης ισχύει κανονικά και για τους εκπροσώπους του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε και επίσημα, καθώς η διεύθυνση της υπηρεσίας Τύπου του Λευκού Οίκου κατέθεσε δικαστικό έγγραφο στο οποίο διαβεβαίωνε πως «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης.

Το «πράσινο φως» για την επιστροφή των δημοσιογράφων δόθηκε έπειτα από μια έντονη νομική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί η πρωτοφανής απόφαση να απαγορευτεί η είσοδος στους ανταποκριτές των τριών ΜΜΕ, με την κατάσταση να οξύνεται όταν κατασχέθηκε η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico.

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, με δικαστή να εκδίδει εντολή μέσα στη νύχτα που διέτασσε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των τριών οργανισμών.

Παρά τη δικαστική απόφαση, νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (24/9) οι διοικήσεις των CNN, MS NOW και Politico αναγκάστηκαν να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια, καταγγέλλοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε συμμορφωθεί με την εντολή.

Τα τρία μέσα είχαν ζητήσει, μάλιστα, από τον αρμόδιο δικαστή να συγκαλέσει μια κατεπείγουσα ακροαματική διαδικασία για να εξεταστεί η στάση του Λευκού Οίκου, προτού τελικά ανοίξουν και πάλι οι πόρτες για τα τηλεοπτικά δίκτυα.