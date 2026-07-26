Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, η αποστολή διάρκειας οκτώ μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς το διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 προσγειώθηκε με ασφάλεια στις στέπες του Καζακστάν.

Ο Αμερικανός αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικαέβ επέστρεψαν στη Γη έπειτα από 241 ημέρες σε τροχιά.

Βίντεο από την προσγείωση της κάψουλας Soyuz MS-28:

241 ημέρες σε τροχιά – Η πρώτη πτήση για δύο αστροναύτες

Το πλήρωμα παρέμεινε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για 241 ημέρες διεξάγοντας επιστημονικές έρευνες. Για τον αστροναύτη της NASA Κρις Γουίλιαμς και τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικαέβ, η αποστολή αυτή σημείωσε το ντεμπούτο τους στο διάστημα, ενώ για τον Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ αποτελούσε τη δεύτερη πολυήμερη παρουσία του στον τροχιακό σταθμό.

Αμέσως μετά την προσγείωση και τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους στο έδαφος, τα μέλη μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Καραγκάντα.

Ο Κρις Γουίλιαμς αναχώρησε για το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο Χιούστον των ΗΠΑ, ενώ οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στη βάση εκπαίδευσης Star City, έξω από τη Μόσχα.

Η διαστημική συνεργασία που αντέχει στις πολιτικές αναταράξεις

Η ομαλή ολοκλήρωση της αποστολής υπογραμμίζει πως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός παραμένει ένας από τους ελάχιστους τομείς όπου η συνεργασία ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Παρά την επιδείνωση των σχέσεων Ουάσινγκτον–Μόσχας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι δύο πλευρές διατηρούν τη συνεκμετάλλευση του ISS, μεταφέροντας αστροναύτες με διαστημόπλοια και των δύο χωρών.

Αλλαγή σκυτάλης στον ISS με την Expedition 75

Η επιστροφή του Soyuz MS-28 πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την άφιξη του νέου πληρώματος στον σταθμό.

Στις 14 Ιουλίου, εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν το νέο πλήρωμα, αποτελούμενο από τον αστροναύτη της NASA Ανίλ Μένον και τους κοσμοναύτες της Roscosmos Πιότρ Ντουμπρόβ και Άννα Κικίνα, ξεκινώντας τη δική τους οκτάμηνη αποστολή.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του διοικητή της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Μπαϊκονούρ εδώ και οκτώ χρόνια.

Το νέο πλήρωμα έχει πλέον ενταχθεί στην Expedition 75 του ISS, πλαισιώνοντας τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, την αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) Σοφί Αντενό και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αντρέι Φεντιάεφ.