Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των γιουγκοσλαβικών ενόπλων δυνάμεων, Νεμπόισα Πάβκοβιτς, ο οποίος καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) για εγκλήματα πολέμου και αποφυλακίστηκε πρόωρα για λόγους υγείας, επέστρεψε χθες Κυριακή στο Βελιγράδι, όπως ανακοίνωσε ο Σέρβος πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ.

Ο στρατηγός Πάβκοβιτς, 79 ετών σήμερα, είχε καταδικαστεί το 2009 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) στη Χάγη και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 22 ετών, απόφαση που επικυρώθηκε το 2014, αφού κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο. Εξέτιε την ποινή του στη Φινλανδία.

Ο Νεμπόισα Πάβκοβιτς «θα συνεχίσει τη θεραπεία του στη Σερβία, με την υποστήριξη της οικογένειάς του και των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μάτσουτ, αποδίδοντας την απελευθέρωσή του στις διπλωματικές προσπάθειες του Βελιγραδίου.

Η κρατική τηλεόραση RTS μετέδωσε ότι ο Πάβκοβιτς μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο μετά την άφιξή του στο Βελιγράδι.

Ο στρατηγός Πάβκοβιτς ήταν στενός συνεργάτης του τέως προέδρου της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο οποίος πέθανε το 2006 στη Χάγη κατά τη διάρκεια της δίκης του για εγκλήματα πολέμου.

Φωτογραφία: novosti.rs