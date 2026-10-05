Ευρεία στρατιωτική επιχείρηση, με τελικό σκοπό την απελευθέρωση της πρωτεύουσας Σαναά από τους αντάρτες Χούθι, εξαπέλυσε τη Δευτέρα (5/10) ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια στρατηγική αντεπίθεση για την ανάκτηση των εδαφών που ελέγχει η φιλοϊρανική οργάνωση από το 2014.

Η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης»

Η νέα στρατιωτική εκστρατεία φέρει την ονομασία «Αυγή της Υεμένης». Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας, Ρασάντ αλ-Αλίμι, ο οποίος απολαμβάνει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, βασικός πυλώνας της επίθεσης είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας, η συντριβή του πραξικοπήματος των Χούθι και η επιστροφή των κρατικών θεσμών.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, με τη συνδρομή συμμαχικών δυνάμεων και την αποφασιστικότητα του στρατού, η χώρα οδεύει προς μια περίοδο ειρήνης και σταθερότητας.

Την έναρξη της επίθεσης προς την πρωτεύουσα επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X και ο Ταξίαρχος Ματζίντ αλ-Νουζαϊλί, κάνοντας λόγο για μια στρατηγική κίνηση που αξιοποιεί σύγχρονα πολεμικά μέσα.

على بركة الله، انطلقت عملية “فجر اليمن” لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، ودعم أشقائنا وأصدقائنا، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار. https://t.co/bP1h9EVdu2 — د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) October 5, 2026

Κρίσιμες νίκες στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Πριν από την έναρξη της προέλασης προς τη Σαναά, οι κυβερνητικές δυνάμεις κατέγραψαν μια νίκη υψίστης γεωπολιτικής σημασίας: την ανακατάληψη του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, γνωστού και ως «Πύλη των Δακρύων».

Παράλληλα, τέθηκε υπό τον έλεγχό τους η περιοχή Ντουμπάμπ στο κυβερνείο της Ταΐζ, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού αεροδρομίου.

Ο Ταξίαρχος αλ-Νουζαϊλί τόνισε ότι ο στρατός έχει εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, αναγκάζοντας αρκετούς εγκλωβισμένους μαχητές των Χούθι να τραπούν σε φυγή διά θαλάσσης με μικρά σκάφη. Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως, συνδέοντας την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο σημείο διακινείται ημερησίως το 10% του παγκόσμιου εμπορίου και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σαρωτικά αεροπορικά χτυπήματα

Η χερσαία προέλαση υποστηρίζεται ενεργά από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικό συνασπισμό, ο οποίος σφυροκοπά θέσεις των Χούθι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, έχουν ήδη πληγεί περισσότεροι από 300 στόχοι υψηλής στρατηγικής αξίας.

Μόνο το πρωί της Δευτέρας, πάνω από 100 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, παρέχοντας 24ωρη αεροπορική κάλυψη στις κυβερνητικές δυνάμεις και εξουδετερώνοντας κινητούς στόχους των ανταρτών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη προέλαση των Χούθι, οι οποίοι, εκτός από τα βόρεια εδάφη, είχαν καταλάβει τον περασμένο μήνα κρίσιμες παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα.