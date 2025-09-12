Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ προχωρά στη δημιουργία «ανατολικής φρουράς», με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στις ανατολικές περιοχές της Ευρώπης.

Ο ίδιος τόνισε πως η ρωσική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο παρουσιάζει αυξανόμενη ένταση και συχνότητα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η νέα αυτή δύναμη θα αποτελείται από στρατιωτικά μέσα που θα παρέχουν κράτη-μέλη, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες χώρες.

Ο Ρούτε πραγματοποίησε τις δηλώσεις του στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Τόσο ο Ρούτε όσο και ο Γκρίνκεβιτς επισήμαναν ότι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αποτελεί την «πρώτη γραμμή» άμυνας της Συμμαχίας.

Οι ρωσικοί πύραυλοι, όπως εξήγησαν, φτάνουν σε πόλεις όπως το Ταλίν και το Βίλνιους πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι σε πόλεις όπως η Μαδρίτη ή το Λονδίνο.

Τα drones, από την άλλη πλευρά, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Συμμαχία. Επομένως, η ανατολική πτέρυγα λειτουργεί ως προστατευτικό «τείχος» για όλα τα μέλη της.

Η τοποθέτηση έρχεται λίγα μόλις 24ωρα μετά από επεισόδιο στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπου καταρρίφθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τη συνδρομή νατοϊκών μαχητικών.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κατά την οποία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ προχώρησε σε χρήση πυρός.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.