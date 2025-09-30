Βίντεο από τη δραματική διάσωση του πληρώματος του ολλανδικής σημαίας φορτηγού πλοίου MV Minervagracht έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση, «ΑΣΠΙΔΕΣ». Το πλοίο δέχθηκε επίθεση με πύραυλο «άγνωστης προέλευσης» ενώ έπλεε στον Κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να μείνει ακυβέρνητο. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα η ελληνική φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» και μία γαλλική φρεγάτα, στο πλαίσιο της επιχείρησης SOLAS (Safety of Life at Sea – Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα).

Third Update on MV MINERVAGRACHT (September 30th, 2025) Video documenting the Search and Rescue (SAR) operation, which EUNAVFOR ASPIDES successfully concluded.@eu_eeas @ItalianNavy @MarineNationale @NavyGR pic.twitter.com/lxNMr9BHcA — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 30, 2025

Οι δυνάμεις της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» εκτέλεσαν με επιτυχία το σχέδιο διάσωσης και ιατρικής διακομιδής του πληρώματος. Από τα 19 μέλη του πληρώματος, οι 18 είναι καλά στην υγεία τους. Ο 19ος ναυτικός, σοβαρά τραυματισμένος, διακομίστηκε με γαλλικό ελικόπτερο απευθείας στο Τζιμπουτί. Δέκα ναυτικοί μεταφέρθηκαν στην ελληνική φρεγάτα,ενώ οκτώ ναυτικοί επιβιβάστηκαν στη γαλλική φρεγάτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου της EUNAVFOR ASPIDES, το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, ενώ όλα τα διερχόμενα σκάφη καλούνται να πλέουν με αυξημένη προσοχή στην περιοχή.