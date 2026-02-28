Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα συντονισμένα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Επική Οργή», σηματοδοτώντας -όπως τονίζεται – την έναρξη ευρείας στρατιωτικής εκστρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο, είχαν πραγματοποιηθεί υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Midnight Hammer».

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, ονομάζοντας τη δική του επιχείρηση «Βρυχηθμό του Λιονταριού». Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική αποτροπής έναντι της Τεχεράνης. Η προηγούμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, είχε την ονομασία «Το Λιοντάρι που Ξυπνά».