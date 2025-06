Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21/6, οι παρατηρητές πτήσεων εντόπισαν μερικά B-2 stealth βομβαρδιστικά να απογειώνονται από τη βάση Whiteman στο Μισούρι και να κατευθύνονται προς τον Ειρηνικό.

Η ασυνήθιστη πτήση τους, ορατή κατά διαστήματα σε κοινές εφαρμογές εντοπισμού πτήσεων, θεωρήθηκε ότι τα αεροσκάφη μετακινούνταν προς τη Γκουάμ, πιθανώς ενόψει επίθεσης στο Ιράν.

Σε εκτενές τους δημοσίευμα οι Financial Times αναφέρουν ότι, αρκετοί αναλυτές αναρωτιόνταν γιατί τα βομβαρδιστικά πήγαιναν στη Γκουάμ αντί για τη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία που είναι η πλησιέστερη στο Ιράν Αμερικανική Βάση.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη ξεκινήσει μια από τις πιο απόρρητες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Ο τρόπος που τα B-2 stealth bombers έφτασαν αόρατα στο Ιράν

Επίσης τα ξημερώματα του Σαββάτου 21/6, άλλα επτά B-2 απογειώθηκαν από την ίδια βάση στο Μιζούρι, αυτή τη φορά όμως κατευθυνόμενα προς τα ανατολικά και σε πλήρη λειτουργία απόκρυψης (stealth).

Δεκαοκτώ ώρες αργότερα, τα αεροσκάφη έπληξαν δύο από τους τρεις πυρηνικούς στόχους που μπήκαν στο στόχαστρο της αποστολής, ρίχνοντας συνολικά 14 βόμβες τύπου bunker-buster.

Οι επιθέσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν αποτελούσαν το κέντρο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Midnight Hammer» (Μεταμεσονύκτιο Σφυρί), η οποία σχεδιάστηκε με απόλυτη μυστικότητα και συνειδητή παραπλάνηση.

«Η κλίμακα όσων συνέβησαν θα άφηνε άφωνο κάθε Αμερικανό, αν μπορούσε να τη δει σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Hegseth: When Trump speaks, the world should listen. The U.S. military can back it up. It’s the most powerful force in history.

No other nation on Earth could’ve pulled off such operation [against Iran]. 1/ pic.twitter.com/SeLPHzGnQ4

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 23, 2025