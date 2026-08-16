Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι ένοικοι ενός πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών στο Βερολίνο, όταν καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε στους επάνω ορόφους του κτιρίου, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ανάμεσά τους, μια γυναίκα στον 11ο όροφο βρέθηκε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό δίλημμα, καθώς ο πυκνός καπνός και οι ακραίες θερμοκρασίες έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Με την έξοδο διαφυγής αποκλεισμένη, κατέφυγε στο παράθυρο ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και ανέπτυξαν το ειδικό όχημα. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου ύψους, το διασωστικό καλάθι αδυνατούσε να κολλήσει ακριβώς στο παράθυρό της.

Με την πλάτη στον τοίχο, η γυναίκα πήρε την απόφαση της ζωής της: πραγματοποίησε ένα άλμα στο κενό, καταφέρνοντας να προσγειωθεί με ασφάλεια μέσα στο καλάθι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών.