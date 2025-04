Σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με την ονομασία “Tidal Wave”, οι υπηρεσίες Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Μαϊάμι, σε συνεργασία με αστυνομικές αρχές της Φλόριντα, συνέλαβαν σχεδόν 800 παράτυπους μετανάστες μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Fox News, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας Κολομβιανός καταδικασμένος για φόνο, ύποπτα μέλη των συμμοριών MS-13 και 18th Street, καθώς και ένας Ρώσος καταζητούμενος μέσω Red Notice της Interpol για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο Χοσέ Σάντσες Ρέγιες, Κολομβιανός που είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ και είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία στη χώρα του. Συνελήφθη επίσης ο Ραφαέλ Χουάρες Καμπρέρα, παράτυπος μετανάστης από τη Γουατεμάλα και ύποπτο μέλος της MS-13, ο οποίος είχε επανεισέλθει στις ΗΠΑ τρεις φορές παρανόμως και είχε καταδικαστεί για κακούργημα.

Ο Ρώσος Σάββα Κλιστσέφσκι, που επίσης συνελήφθη, καταζητείται με Red Notice της Interpol για θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, ενώ ο Αρόν Ισάακ Μοραζάν-Ισαγκίρε από την Ονδούρα θεωρείται γνωστό ή ύποπτο μέλος της συμμορίας 18th Street και είχε παραβιάσει τα σύνορα δύο φορές.

