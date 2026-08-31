Σε μια επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας προχώρησε το Πεκίνο.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων στρατιωτικών γυμνασίων, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα που αποτυπώνουν την εξέλιξη απαιτητικών δοκιμών και αξιολογήσεων βολών με πραγματικά πυρά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παρουσία των κινεζικών ναυτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στις ναυτικές ασκήσεις έλαβαν μέρος πέντε σύγχρονα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων.

Πιο συγκεκριμένα, στην αποστολή συμμετείχαν τα πολεμικά πλοία Weinan (166), Zunyi (107), Changsha (173), Guiyang (119) και Guilin (164).

Οι επιχειρησιακές αυτές ασκήσεις είχαν ως βασικό στόχο τον δοκιμαστικό συντονισμό των συστημάτων μάχης, την αξιολόγηση της ακρίβειας των πυρών υπό ρεαλιστικές συνθήκες, καθώς και την ενίσχυση της τακτικής συνεργασίας των σκαφών επιφανείας κατά τη διάρκεια ναυτικών επιχειρήσεων.