Ολοκληρώθηκε η τελική φάση και παράλληλα η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV – Day) της ετήσιας τετραμερούς αεροναυτικής άσκησης Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας «EUNOMIA-7/2026», στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου.

Η παρακολούθηση της τελικής φάσης πραγματοποιήθηκε εν πλω, επί της Φρεγάτας RIZZO του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα, ενώ παρέστησαν οι Πρέσβεις της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, της Γαλλίας κα Clélia Chevrier Kolačko, της Ιταλίας κα Antonella Cavallari, καθώς και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης. Εκ μέρους των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας, Ελλάδας και Ιταλίας συμμετείχαν, ο Υποδιοικητής των Γαλλικών Δυνάμεων Μεσογείου, Υποναύαρχος Mascara Ouk, ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Στόλου, Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ και ο Διοικητής της 5ης Ναυτικής Δύναμης, Υποναύαρχος Cristo Salvatore Traetta αντίστοιχα.

Σκοπός της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών Ναυτικών και Αεροπορικών δυνάμεων, η βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας, καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδίασης και εκτέλεσης κοινών δράσεων σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας.