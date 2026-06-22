Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Κίνας, με το βάρος να πέφτει αυτή τη φορά, στην ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κινεζικός Στρατός πραγματοποίησε μια μεγάλης κλίμακας άσκηση, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου προστασίας του εναέριου χώρου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δοκιμών, οι οποίες καταγράφηκαν σε οπτικοακουστικό υλικό, οι στρατιωτικές μονάδες χρησιμοποίησαν μια ευρεία γκάμα σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων, με σκοπό την προσομοίωση συνθηκών πραγματικής απειλής.

Τα πληρώματα των συστημάτων δοκιμάστηκαν στην έγκαιρη αναγνώριση και την εικονική κατάρριψη πολλαπλών ιπτάμενων στόχων, οι οποίοι κινούνταν με διαφορετικές ταχύτητες και σε ποικίλα υψόμετρα.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Πεκίνου για την επίδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεών του, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα προς την Ταϊβάν, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες.