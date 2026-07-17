Η επιδημία του ιού Έμπολα, η οποία κηρύχτηκε στις 15 Μαΐου, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 828 ανθρώπους στο Κονγκό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας. Παράλληλα, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα ανέρχονται πλέον σε 2.124.

Πρωτοφανής ταχύτητα εξάπλωσης

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι η τρέχουσα υγειονομική κρίση στη ΛΔ του Κονγκό εξαπλώνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με το παρελθόν.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν μόλις δύο μήνες για να ξεπεραστεί το φράγμα των 2.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τη στιγμή που στην αντίστοιχη επιδημία του 2018 απαιτήθηκαν περισσότεροι από δέκα μήνες για να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό.

Το επικίνδυνο στέλεχος Bundibugyo

Η παρούσα κρίση αποτελεί τη 17η επιδημία Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ούτε εμβόλιο, ούτε εγκεκριμένη θεραπεία.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και έχει αποβεί μοιραίος για περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην αφρικανική ήπειρο μέσα στα τελευταία 50 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλέον πολύνεκρη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό καταγράφηκε την περίοδο 2018-2020, αφήνοντας πίσω της σχεδόν 2.300 νεκρούς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων περιστατικών.