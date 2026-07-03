Επιδημία γαστρεντερίτιδας, η οποία οφείλεται σε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού νοροϊού, σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Ruby Princess κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ταξιδιού του στον Καναδά και την Αλάσκα. Το περιστατικό έπληξε περισσότερους από 120 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τα άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα όπως εμετό και διάρροια ήταν συνολικά 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος.

Το ταξίδι ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου, με το κρουαζιερόπλοιο να επιστρέφει στο Σαν Φρανσίσκο. Η πρώτη αναφορά της επιδημίας στο αρμόδιο Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων του CDC έγινε στις 28 Ιουνίου.

Τα ποσοστά νόσησης και τα χαρακτηριστικά του ιού

Ο νοροϊός αποτελεί μια εξαιρετικά μεταδοτική ίωση που προκαλεί φλεγμονές στο γαστρεντερικό σύστημα. Η διασπορά του γίνεται εύκολα μέσω της άμεσης επαφής με νοσούντες, μέσω μολυσμένων επιφανειών, καθώς και από την κατανάλωση επιμολυσμένων τροφών ή νερού.

Στο Ruby Princess επέβαιναν συνολικά 3.032 ταξιδιώτες και 1.144 εργαζόμενοι. Με βάση την καταγραφή του CDC, τα ποσοστά των ανθρώπων που ασθένησαν διαμορφώθηκαν ως εξής: 3,4% επί του συνόλου των επιβατών και 2% επί του συνόλου του πληρώματος.

Τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η διοίκηση του σκάφους γνωστοποίησαν ότι αμέσως μόλις εντοπίστηκε η έξαρση, ενεργοποιήθηκαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Συγκεκριμένα, όλοι οι ασθενείς (επιβάτες και πλήρωμα) τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση απομόνωσης στις καμπίνες τους, ενώ παράλληλα εντατικοποιήθηκαν οι διαδικασίες βαθιού καθαρισμού και απολύμανσης σε όλους τους χώρους του πλοίου και ελήφθησαν κλινικά δείγματα από τους νοσούντες για εργαστηριακές αναλύσεις.

Οι ενέργειες αυτές έγιναν σε στενή συνεργασία με το Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων του CDC, το οποίο συνεχίζει να επιβλέπει την κατάσταση εξ αποστάσεως, αξιολογώντας την επάρκεια των μέτρων περιορισμού και των πρακτικών υγιεινής που εφαρμόστηκαν.