Οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου κήρυξαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη συναγερμό καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη «επίθεση» της Ρωσίας με «πυραύλους» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ειδήσεων άκουσαν πολλές εκρήξεις και drones να ίπτανται στους αιθέρες της πόλης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο αλλά και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης επιβεβαίωσαν τις εξελίξεις μέσω Telegram, με τον πρώτο να επισημαίνει πως επιχειρούν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τουλάχιστον 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

⚡️ Number of people hospitalized in the Russian missile attack on Kyiv has risen to 21, Mayor Klitschko reports. 🎥 libkos/Instagram pic.twitter.com/ZCfivJH3Wo — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) April 23, 2025

Kyiv mayor Vitaliy Klychko wrote that a residential building was burning in Sviatoshyn district. Some people are under the debris. Rescuers are on the site. pic.twitter.com/WycJlqHQp1 — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) April 23, 2025

One of the ballistic missile hits in Kiev. pic.twitter.com/aZVxhLDzwu — ayden (@squatsons) April 23, 2025

Ταυτόχρονα, ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε επίσης ότι η πόλη υφίσταται ρωσική πυραυλική επίθεση, προσθέτοντας ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Το Χάρκοβο γίνεται συχνά στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των στόχων ήταν και το κέντρο του Κιέβου.