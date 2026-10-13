Ένα απρόσμενο και άκρως δυσάρεστο περιστατικό αντιμετώπισαν οι επιβάτες υπερατλαντικής πτήσης της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas, όταν διαπίστωσαν πως στο αεροσκάφος που επέβαιναν… συνταξίδευαν με κοριούς.

Σύμφωνα με το BBC το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας 17ωρης πτήσης από το Περθ της Αυστραλίας προς τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου ταξιδιού με το Boeing 787 Dreamliner, πολλοί από τους επιβάτες άρχισαν να παραπονούνται για τσιμπήματα και έντονη φαγούρα, συνειδητοποιώντας πως υπήρχαν κοριοί μέσα στην καμπίνα.

Αμέσως μετά την άφιξη του αεροσκάφους στην ιταλική πρωτεύουσα, η Qantas αναγκάστηκε να το θέσει εκτός λειτουργίας και να το καθηλώσει στο έδαφος προκειμένου να γίνει ενδελεχής καθαρισμός και απεντόμωση. Ως άμεση συνέπεια αυτού, η προγραμματισμένη πτήση της επιστροφής από τη Ρώμη προς το Περθ στις 10 Οκτωβρίου ακυρώθηκε, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανακοίνωσή της, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό. Όπως διευκρίνισε η Qantas, οι καμπίνες των αεροσκαφών της ακολουθούν εξαιρετικά υψηλά πρότυπα υγιεινής και απολυμαίνονται συστηματικά κάθε 50 ημέρες. Παρόλα αυτά, όπως εξηγούν και οι ειδικοί εντομολόγοι, τα συγκεκριμένα παράσιτα μεταφέρονται εξαιρετικά εύκολα μέσα από τις αποσκευές, τα ρούχα ή τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, καθιστώντας πολύ δύσκολη την άμεση αντιμετώπισή τους στους στενούς χώρους ενός αεροπλάνου.