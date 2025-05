Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατευθυνόμενα προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τις πρώτες, ακόμη προκαταρτικές πληροφορίες, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών των drones, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ενημέρωσε από πλευράς της μέσω Telegram πως επέβαλε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου Νταμαντιένταβα, από τα μεγαλύτερα της Μόσχας, περί τις 02:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

One of Moscow’s main airports has been closed as drones threaten the capital.

Explosions have already been heard in the region, with the Mayor of Russia’s capital saying air defence is working. These videos are published on social media though I cannot verify they are genuine. pic.twitter.com/KVvomspTXh

— Tim White (@TWMCLtd) May 5, 2025