Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Αλεξάντερ Σκριάμπιν.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου «συντρίμμια» drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κτήρια. Δεν έκανε λόγο για θύματα.