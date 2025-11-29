Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης. Τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έξι τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».