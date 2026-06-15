Την είδηση ότι το Ιράν συμφώνησε με τις ΗΠΑ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα πλοία που θα περνούν θα πληρώνουν ειδικά τέλη, μεταδίδουν τα Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

BREAKING: The Strait of Hormuz will be open to free passage for 60 days, after which Iran will begin charging a “Service Fee” — Fars News Source told Fars: “In the final moments of the negotiations, the text of the agreement was changed, and the United States recognized the… pic.twitter.com/lDcOZMzQHd — Daily Iran News (@DailyIranNews) June 15, 2026

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκαρί, μεταδίδει ότι για 60 ημέρες η διέλευση θα γίνεται χωρίς χρεώσεις αλλά μετά θα αρχίσει να επιβάλλεται ένα ειδικό τέλος για τα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά.

🚨 JUST IN: 🇮🇷 The Strait of Hormuz will open for free passage for 60 days. After that, Iran will start charging a “service fee” for ships. The US has now recognized Iran and 🇴🇲 Oman’s sovereignty over the Strait, according to Fars News. pic.twitter.com/Z1chSFrkbY — Ebrahim Zolfaghari Commentary (@Irantimes02) June 15, 2026

Η ξαφνική προσθήκη στην συμφωνία

Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στa στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου “ναυτιλιακές υπηρεσίες” (στο τελικό κείμενο) σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί την καταβολή τελών στο Ιράν», διευκρινίζει το πρακτορείο.

Επικίνδυνη η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένωση, η BIMCO, ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να θεωρεί ότι η έναρξη της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ είναι ακόμη υπερβολικά επικίνδυνη για τα πλοία σε αυτήν την δεδομένη στιγμή.

Η BIMCO θεωρεί ότι το καθεστώς ασφαλείας για την ναυτική βιομηχανία παραμένει ρευστό και ότι η απειλή των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Mine Threat in Strait of Hormuz Persists The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) states that the threat of mines in the Strait of Hormuz remains a navigation concern. This comes even as U.S.-Iran ceasefire/deal discussions progress toward reopening the vital… pic.twitter.com/DBb2J6LPLj — Crypto Banter (@crypto_banter) June 15, 2026

Παρά το αισιόδοξο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου, η ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτική λόγω της απειλής ναρκών και των υψηλών πολεμικών ασφαλίστρων. Επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα, ενώ η πλήρης εξομάλυνση της αγοράς ενέργειας αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά.

Παράλληλα, η κατάσταση περιγράφεται ως μια εύθραυστη διπλωματική επιτυχία που απαιτεί χρόνο και συνεχή επαλήθευση για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Επιφυλλακτικές οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής

Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πλοιοκτήτες τηρούν στάση αναμονής και αντιμετωπίζουν την είδηση με εξαιρετική επιφυλακτικότητα. Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν το άνοιγμα των Στενών, ακόμα και αν ισχύσει άμεσα η συμφωνία είναι:

1. Ο κίνδυνος από τις νάρκες Το μεγαλύτερο και αμεσότερο πρόβλημα είναι η ύπαρξη ναρκών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Η επαναλειτουργία του επίσημου Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

2. Έλλειψη σαφών κανόνων και εγγυήσεων Οι «κανόνες εμπλοκής» και οι πρακτικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τη διέλευση των πλοίων παραμένουν ασαφείς. Μολονότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δεσμευτεί ούτε έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται χωρίς περιορισμούς. Οι πλοιοκτήτες αναμένουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας και την επίσημη υπογραφή της (η οποία προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου) προτού δώσουν εντολή στα πλοία τους να κινηθούν.

3. Κόστος ασφάλισης και δυσπιστία των ασφαλιστών Η ασφαλιστική αγορά, η οποία λειτουργεί ως το πραγματικό βαρόμετρο κινδύνου της βιομηχανίας, αρνείται να μειώσει τα εξαιρετικά υψηλά πολεμικά ασφάλιστρα (war-risk premiums). Οι ασφαλιστές τονίζουν ότι τα ασφάλιστρα «ανεβαίνουν γρήγορα αλλά κατεβαίνουν αργά» και απαιτούν «απτές αποδείξεις» παρατεταμένης και σταθερής ειρήνης στην περιοχή. Επιπλέον, ο κίνδυνος από τις πλωτές νάρκες αναμένεται να επιφέρει περιορισμούς από τους ασφαλιστές για το ποιες διαδρομές θα καλύπτονται.

4. Ευθραυστότητα της συμφωνίας, λόγω επιβαρυμένου …. παρελθόντος Η βιομηχανία δεν «ξεχνά» τις πολλές λανθασμένες εκκινήσεις και ψευδείς ανακοινώσεις στο παρελθόν, όπου δηλώσεις εξομάλυνσης ακολουθήθηκαν από νέες επιθέσεις ή κατασχέσεις πλοίων. Άλλωστε, η τωρινή συμφωνία είναι ουσιαστικά μια εκεχειρία 60 ημερών η οποία εξαρτάται από τις εξαιρετικά δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

5. Ο αστάθμητος παράγοντας Ισραήλ-Λιβάνου Η γεωπολιτική αστάθεια δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μπορούν ανά πάσα στιγμή να τινάξουν τη συμφωνία στον αέρα. Ήδη, η ισραηλινή κυβέρνηση διεμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν δεσμεύεται από τη ρήτρα της συμφωνίας που αφορά την κατάπαυση πυρός στον Λίβανο και ότι οι δυνάμεις της δεν θα αποσυρθούν από τα εδάφη που ελέγχουν.

6. Η μόνιμη μεταβολή του στρατηγικού ρίσκου Ο πολύμηνος αποκλεισμός έσπασε ένα ταμπού δεκαετιών, αποδεικνύοντας ότι το Ιράν μπορεί να εργαλειοποιήσει και να κλείσει τα Στενά όποτε το επιθυμεί. Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι η διαχείριση της κυκλοφορίας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Εξαιτίας αυτού, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πλέον ενσωματώσει μόνιμα τον κίνδυνο επανακλεισίματος του Ορμούζ στη διαδικασία λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων.

7. Επιχειρησιακό «μποτιλιάρισμα» και ανάγκες συντήρησης Ακόμη και αν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα διασφαλιστεί άμεσα, υπάρχει τεράστιος όγκος εγκλωβισμένων δεξαμενόπλοιων, καθώς αναφορές κάνουν λόγο από 155-160 έως και 600 πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Η δημιουργία λωρίδων ασφαλούς διέλευσης και η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας θα χρειαστούν εβδομάδες. Παράλληλα, τα πλοία που παρέμειναν ακινητοποιημένα για μήνες ενδέχεται να απαιτούν τεχνικές εργασίες συντήρησης πριν ταξιδέψουν ξανά.

Τα στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence δείχνουν ότι η έξοδος πλοίων από την περιοχή έχει σχεδόν παγώσει, καθώς κανένα δεξαμενόπλοιο της συμβατικής αγοράς δεν έχει εγκαταλείψει τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.