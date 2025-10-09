Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε ένα σημείωμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ζητώντας του να δώσει την έγκρισή του, για μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με μια συμφωνία για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Associated Press.

«Πρέπει να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία», έγραφε το χειρόγραφο σημείωμα σύμφωνα με το AP.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

🚨 BREAKING: Secretary of State Marco Rubio just handed President Trump a note regarding a MAJOR foreign policy development “I’ve been given a note by the secretary of state saying we are VERY close to a deal in the Middle East! They will need me pretty quickly, so I can take a… pic.twitter.com/11VMx6fAIb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις δηλώσεις του σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου σχετικά για μέτρα κατά του Antifa, την ώρα που έλαβε το σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, θα δούμε, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν πολύ καλά».

Ωστόσο δεν ανέφερε ποια χώρα ενδέχεται να επισκεφθεί.

Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στη Θάλασσα Ερυθρά για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα και στο τέλος των συγκρούσεων στην πολιορκημένη λωρίδα.

Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τη σύγκρουση στη Γάζα και ότι είναι «αισιόδοξος», αν και προειδοποίησε ότι «ακόμα υπάρχουν πολλά να γίνουν».

«Λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές, πριν από μία ώρα, υποθέτω ότι εκεί έχει ήδη νυχτώσει, αλλά αισθανόμαστε ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά οι αναφορές είναι καλές και θετικές», δήλωσε καθώς έφευγε από το γεύμα των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας, όπου ενημέρωσε τη διάσκεψη για τις συνομιλίες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν, όλοι οι όμηροι, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Αλλά όλα ξεκινούν με την επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν».