Ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρίσκιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA, τον Τζον Ράτκλιφ, όπως μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Sergey Naryshkin and Chief of the CIA of the United States John Ratcliffe agreed on regular contact to reduce confrontation between Moscow and Washington, the SVR press office reported on Wednesday:https://t.co/kjppdt81tC pic.twitter.com/kWTJJy01Sv

— TASS (@tassagency_en) March 12, 2025