Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τον ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ με στόχο την οριστική λήξη του πολέμου.

Ο Αλ Θάνι εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρηνική λύση του πολέμου, τονίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιώδης και πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.