Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τον ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ με στόχο την οριστική λήξη του πολέμου.
Ο Αλ Θάνι εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρηνική λύση του πολέμου, τονίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιώδης και πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني
الدوحة | 2 مايو 2026
تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية…
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 2, 2026