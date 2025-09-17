Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συζήτησε την Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας, με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025