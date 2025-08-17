Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες χθες Σάββατο με τους Τούρκους και Ούγγρους ομολόγους του, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, στον απόηχο της συνόδου κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοξένησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για διμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προέτρεψε το Κίεβο να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα, δηλώνοντας: «Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι».

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της Τουρκίας, τόνισε το ρωσικό ΥΠΕΞ. «Οι υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο Ρωσίας-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου», υπογράμμισε η ανακοίνωση της ρωσικής διπλωματίας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην στην Ουκρανία το 2022, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, επιχειρώντας να θέσει τον εαυτό της εταίρο τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, και μεσολαβητh, κάτι που έχει επιτύχει με τις συνόδους για την επίλυση του ουκρανικού που έχουν διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.