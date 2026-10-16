Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πάπας Λέων. Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε στον Πάπα ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Βατικανού να βοηθήσει στην αποστολή προμηθειών στους αμάχους στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ολέσκι στη νότιο Ουκρανία και ότι είναι έτοιμος να συνεργασθεί στο ζήτημα αυτό.

Το Βατικανό ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι Πάπας ο Λέων είχε παροτρύνει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε εκεχειρία, ώστε να καταστεί δυνατή η είσοδος προμηθειών πρώτων βοηθειών και τροφίμων στην πόλη και να επιτραπεί η εθελοντική εκκένωση του άμαχου πληθυσμού.

Σημειώνεται πως τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν την παροχή προμηθειών στον άμαχο πληθυσμό της πόλης, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις επιθυμούν να ανακαταλάβουν.

«Η πρόθεση του Βατικανού να συμβάλει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού της πόλης και στην οργάνωση της παροχής βασικών εφοδίων έτυχε υποστήριξης», ανέφερε το Κρεμλίνο σε δήλωσή του.

«Συμφωνήθηκε η συνεργασία σε αυτό το θέμα».