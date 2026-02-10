Ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Τρίτη, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία τους σε διεθνή φόρα, όπως οι BRICS και η G20, ενώ δεσμεύθηκαν να στηρίξουν τη διαδικασία επαναπατρισμού Νοτιοαφρικανών πολιτών που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Σίριλ Ραμαφόσα, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την κατάσταση στην Ουκρανία.