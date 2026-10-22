Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου και οι αρνητικές προεκτάσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.
Όπως γνωστοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός μέσω σχετικής του ανάρτησης, κατά τη διάρκεια της «καλής συνομιλίας» τους συζητήθηκε εκτενώς η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση πλήττει άμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αρκετών κρατών της ευρύτερης περιοχής.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών αναφέρει:
«Είχα μια καλή συζήτηση με τον φίλο μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου @ckombos Συζητήσαμε τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, η οποία βλάπτει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα αρκετών χωρών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Συζητήσαμε επίσης τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών και τις σχέσεις Ισραήλ-ΕΕ. Θα συνεχίσω να ενισχύω τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου!»
שיחה טובה עם ידידי, שר החוץ של קפריסין @ckombos.
שוחחנו על ההסכם הטורקי-לובי לתיחום הגבול הימי, הפוגע באינטרסים ובזכויות של מספר מדינות באזור מזרח הים התיכון.
שוחחנו גם על היחסים הבילטרליים בין המדינות ויחסי ישראל והאיחוד האירופי.
אמשיך לחזק את היחסים בין ישראל לקפריסין! 🇨🇾🇮🇱 https://t.co/7VONBsRIle
— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 22, 2026