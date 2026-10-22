Το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου και οι αρνητικές προεκτάσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Όπως γνωστοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός μέσω σχετικής του ανάρτησης, κατά τη διάρκεια της «καλής συνομιλίας» τους συζητήθηκε εκτενώς η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη κίνηση πλήττει άμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αρκετών κρατών της ευρύτερης περιοχής.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών αναφέρει:

«Είχα μια καλή συζήτηση με τον φίλο μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου @ckombos Συζητήσαμε τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, η οποία βλάπτει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα αρκετών χωρών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Συζητήσαμε επίσης τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών και τις σχέσεις Ισραήλ-ΕΕ. Θα συνεχίσω να ενισχύω τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου!»