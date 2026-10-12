Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης, μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον ομόλογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.