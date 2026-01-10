Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής, Ρουστέμ Ουμέροφ, συνομίλησε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση», έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές ενέργειες συνεχίζονται. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας, έπληξαν τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια, στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ.