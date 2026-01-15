Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η Ντέλσι Ροντρίγκες χαρακτηρίζει «παραγωγική και ευγενική» τη συνδιάλεξη με τον Τραμπ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες επιβεβαίωσε ότι χθες Τετάρτη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», αναφέρει η Ροντρίγκες σε μήνυμά της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP